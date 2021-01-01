BİM'den 'Kovid-19 aşısı' açıklaması

Sosyal medyada koronavirüs aşısının BİM’de satıldığına yönelik esprili bir video yayınlandı. Video kısa sürede viral oldu.

BİM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak, 'mizahi videonun yanıltıcı içerikte' olduğu, aşı satışının söz konusu olmadığı belirtildi.