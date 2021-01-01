Basın İlan Kurumu'undan Sözcü Gazetesi'ne Ayasofya incelemesi

Basın İlan Kurumu, Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan Ayasofya Camii ile ilgili habere ilişkin inceleme başlattı.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."

Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberi hakkında kamuoyu duyurusu. pic.twitter.com/9dbBckCrwG — Basın İlan Kurumu (@basinilankurumu) January 1, 2021

Ne olmuştu?

Sözcü Gazetesi, bugünkü manşetinde '2020'den geriye hatırlamak istemediğimiz bu olaylar kaldı' ifadelerini kullandı ve bunların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Ben Sözcü gazetesi okumuyorum. Kimse de para verip almasın" dedi.