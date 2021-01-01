Bakan Kurum: 2021'in ilk yarısında Kanal İstanbul'un temeli atılır diye düşünüyorum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2021, Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum" dedi. Kurum projeyle ilgili planların tamamlandığını, ocak ayı itibarıyla planların askıya çıkarılacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2021'de Kanal İstanbul çalışmalarının hızlanacağını belirtti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Kurum, Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurum "Yüzde 52'sini yeşil alanlara ve sosyal donatılara ayırdığımız Kanal İstanbul Projemizin ÇED sürecini üniversitelerimizin, vatandaşlarımızın görüşlerini alarak tamamladık. Üç etapta çevre düzeni planlarımızı onayladık. Planlarımızı tamamladık inşallah ocak ayı itibarıyla planlarımızı askıya çıkaracağız" dedi.

2021 yılının Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacağını söyleyen Kurum "Yılın ilk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum." diye konuştu.