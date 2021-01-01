Ümraniye'de kafe ve restoran hizmeti veren işletme kurşunlandı

Ümraniye'de kafe ve restoran hizmeti veren bir işletme motosikletli kişilerce kurşunlandı.

Ümraniye Elalmış Caddesi'nde hem kafe hem restoran olarak hizmet sunan bir işletmeye motosikletli kişilerce ateş açıldı, işyerinin camları kırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

İşletme sahibi Erdeniz A., AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerine motosikletli kişilerin ateş açtığını, daha sonra hızla uzaklaştıklarını belirtti.

Erdeniz A. olayın kısıtlama saatlerine denk gelmesinin olası can kaybının önüne geçtiğini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.