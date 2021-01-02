Erdoğan: İnşallah nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Yurt dışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlamasıyla salgınla mücadelede önemli bir eşiği aşacağımıza inanıyorum. İnşallah nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız."
Ayrıntılar geliyor...
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, #Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış törenine videokonferans yöntemiyle katılıyor https://t.co/7u6JskZ1Qi— AA Canlı (@AACanli) January 2, 2021
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