İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri 2019'a oranla yüzde 21 düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 6284 sayılı kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde 2019'da 336, 2020'de ise 266 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde verdikleri mücadeleyle kadın cinayetlerinin 2019'a oranla yüzde 21 düştüğünü kaydeden Soylu, "Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi. Hep birlikte mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaştığı grafikte, 2017'de 353, 2018'de 279 kadının cinayete kurban gittiği, Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 1 milyon 327 bin kişi tarafından indirildiği ve 68 bin 214 ihbar alındığı bilgisi de yer aldı.

6284 kanun kapsamındaki kadın cinayetlerinde

2019’da maalesef 336

2020 yılında ise 266 kadın hayatını kaybetti@ailevecalisma öncülüğünde verilen mücadelemizle geçen yıla oranla %21 düştü



Hedefimiz tek bir kadının bu cinayetlere kurban gitmemesi!



Hep birlikte mücadeleye devam pic.twitter.com/ni3hp32Zi7 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 2, 2021

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