CHP'li Ağbaba'dan kanun teklifi: En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli

Koronavirüsten en çok etkilenen kesimler arasında gelen yaşlı nüfus ve emeklilerin yer aldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Meclis'e emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili yasa teklifi sundu.

Ağbaba, "Bir yandan Kovid-19 yüksek risk grubunda olmaları, bir yandan da düşük gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturmaktadır. Hastalığa yakalanmamak için dengeli beslenmeleri gereken belli yaş grubundaki insanlar, gelir düşüklüğü nedeniyle dengeli beslenmeyi bırakın açlıkla mücadele edecek durumdadır. Evden çıkmayın denilen yaşlıların bu gidişle evden sadece ölüsü çıkacak" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin sadece gıda harcamaları değil, barınma, ısınma, elektrik, su gibi sabit giderlerini dahi ödemekte zorlandığını belirten Ağbaba, şunları söyledi:

"Enflasyonun açıklanmasını bekliyoruz. Bakalım emekli aylıklarına ne kadar zam yapacaklar. En az asgari ücrete eşitleyecek bir zam düşünülmeli. Emekli aylıklarına geçen yıl yapılan zam, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığı gibi eriyip neredeyse yok olma seviyesine gelmiştir. Son bir yıl içinde TÜİK'in açıkladığı madde sepetine göre mercimeğin fiyatı yüzde 59, yumurtanın fiyatı yüzde 76, Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 34, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 35, makarnanın fiyatında yüzde 19 artmış. Gıda fiyatları böyle artarken enflasyonu pinpon topundan hesaplıyorlar. Hepimizle dalga geçiyorlar. Aynı şekilde döviz artışından direkt etkilenen doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 100'e yakın artış da emeklileri etkilemektedir. Sadece pandemiden değil gitgide derinleşen ekonomik krizden de en çok payını alan ve etkilenen kesim emekliler olmuştur. Emekli aylıklarının çok düşük seviyede olduğu ülkemizde, asgari ücret alan çalışanlar yaşam savaşı verirken, emeklilerin hemen hepsi yoksulluk seviyesinin altında yaşamını sürdürmektedir. Bu gidişle virüsten ölmeyen emekliler de açlıktan ölecek."

Teklifinde, emekli aylıklarına göre hesaplanan dul ve yetim hak sahibi aylıklarının da bu oranda artırılmasını öngören Ağbaba, pandemi sürecinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir nebze olsun çare olabilecek bu adımın bir an önce atılması gerektiğini ifade etti.

Ağbaba'nın sunduğu yasa teklifi kabul edilip yasalaşırsa, en düşük emekli aylığı 2.825 TL'ye yükseltilecek.