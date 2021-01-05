İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 17 kişiden 15'i öğrenci değil

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği 'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.
Koronavirüs salgınıyla ilgili denetimler hakkında bilgi veren Çataklı, şunları söyledi:
- Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir.
- Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük görevine getirilen Prof. Dr. Melih Bulu'nun protesto edildiği gösterilere değinen Çataklı, Türk polisine yönelik atılan sloganlara tepki gösterdi. Çataklı, şöyle konuştu:
- Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir.
Çataklı, Boğaziçi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini söyledi.
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