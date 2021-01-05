İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan 17 kişiden 15'i öğrenci değil

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar sırasında polislere yönelik atılan sloganlara tepki göstererek, "Polislerimize katil denmesini kabul edebilmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değil" ifadesini kullandı. Çataklı, eylemin ardından gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını söyledi.