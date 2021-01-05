Erdoğan'dan gazetecilere: Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine eşlik eden gazetecilere "Buraya kadar kaç adım atmışız?" diye sordu. Gazetecilerden "9 bin" yanıtını alan Erdoğan, "Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım. Siz çok söylediniz" ifadesini kullandı.