İddia: Patronunun içeceğine koronavirüs hastasının tükürüğünü karıştırdı

Adana'da bir oto galeride çalışan Ramazan Ç.'nin, 215 bin lirasını çaldığı patronu İbrahim Ünverdi'nin içeceğine koronavirüs hastasının tükürüğünü karıştırdığı iddia edildi.

Adana’da oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, internet üzerinden bir kişiyle 215 bin lira değerindeki otomobilini satmak için anlaştı. Üç yıldır yanında çalışan personeli Ramazan Ç.yi de yanına alan Ünverdi, noterde satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı Ramazan Ç.ye vererek ofise bırakmasını söyledi.

DHA'nın aktardığı iddiaya göre Ramazan Ç. parayı alıp, kaçtı. Ünverdi, olaydan birkaç gün sonra telefonla ulaştığı Ramazan Ç.’nin “Tefeciye borcum var. O yüzden parayı aldım” dediğini öne sürdü.

Aynı oto galeride çalışan Kadir Canpolat ise 500 lira karşılığı koronavirüslü hastadan tükürük satın aldığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Aracın ruhsatını unuttuğum için ofise gittim. İçeri girdiğimde güzel bir masanın hazırlandığını gördüm. Benim de karnım acıkmıştı. Masaya oturduğumda Ramazan Ç. 'Yemeklerden yeme, bir şey de içme, kalk, git' dedi. Neden diye sorduğumda cevap alamadım. Biraz daha sıkıştırınca korona hastası birisinden tükürük aldığını, o tükürüğü patronun içeceğine karıştırdığını söyledi. Hemen patronu arayıp buraya gelmemesi için oyaladım. Aralarında kavga çıkmaması için de bu olayı patrona anlatmadım."