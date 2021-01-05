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    Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Bulu, protestolarla ilgili konuştu: Niye istifa edeyim?

    © Fotoğraf : Twitter/Melih Bulu
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan, akademisyen ve öğrencilerin protesto ettiği Prof. Dr. Melih Bulu açıklamalarda bulundu. İstifa etmeyi düşünmediğini belirten Bulu, "Kültürün devam ettiği görüldükçe sorun kalmayacaktır. Oradaki birçok insandan daha Boğaziçiliyim" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, öğrenci ve akademisyenlerin kendisine yönelik tepkileriyle ilgili olarak Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

    Sözlerinin başında bu tip bir tepkiyle karşılaşmayı beklediğini ifade eden Bulu, öğrencilerin girişini önlemek amacıyla güney kampüsün kapısına kelepçe takılmasının kendi talimatıyla olmadığını söyledi. Bulu, kapının zaten kırık olduğunu ve kelepçenin tutturmak için takıldığını belirtti.

    Bulu, akademik çalışmalarında intihal yaptığıyla ilgili iddialara da yanıt verdi. Bunun bir iftira olduğunu söyleyen Bulu, "Bu teknik bir şeye giriyor ama benim doktora tezimdeki literatür kısmındaki her şey bir yerden alıntıdır. En sonda da kaynak yazıyor. Tüm dert bazı şeyleri tırnak içine almamış olmam. Kurallar değişir. İşin özü, kaynağı yazmak ki ben de yazmıştım" diye konuştu.

    Bulu, Boğaziçi kültürüne hiçbir şey yapmayacağının altını çizerek şunları ifade etti: "Bütün hocalar bunu soruyor. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm. Bu kültürle ilgili herhangi bir değişiklik düşünmüyorum. Yapacağım iş paydaşlarla konuşmak. Ben 4 yılda Boğaziçi’ni ilk 100’e sokmak istiyorum. 'Yapamazsın diyorlar. Ben bunu yaparım. İşin matematiğini iyi bilmek lazım. Benim yayınların hem atıflarım fena değildir."

    Bulu'nun Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

    '9 tane aday başvurdu, mülakata alındık'

    'Boğaziçi öğrencileri çok zeki ve hocalarını denemeyi sever, tepkilere alışığım'

    • Boğaziçi’nde ders verdiğim zamanlarda da öğrenciler benimle ilgili yazardı. Çünkü benim içim dışım bir. Boğaziçi öğrencileri çok zeki ve hocalarını denemeyi sever. Ben tepkilere alışığım. Rektör olunca tepkiler arttı. Bu kadar tepki bekliyordum. 17 tutuklamadan 2 tanesi Boğaziçi öğrencisi. Benim hoşuma gitmeyen o oldu. Diğer 15 kişi kim bilmiyorum.
    • Anladığım kadarıyla bazı örgütlerin mensupları. Boğaziçi burada kullanıldı. Boğaziçi öğrencileri istediği protestoyu yapabilir. Ancak normal zaman üniversite dışından öğrenci almıyoruz. Bu yüzden giremediler, girmeye çalıştılar. 

    'Kırık kapıyı tutturmak için kelepçe taktılar'

    'Birbirimizi tanıdıkça, öğrencilerle irtibata geçtikçe bu değişecek'

    • (İstifa etmeyi düşünüyor mu?) Yok canım neden istifa edeyim. Biz birbirimizi tanıdıkça, öğrencilerle irtibata geçtikçe bu değişecek. 
    • (Atama mı seçilme mi?) O da doğru değil. Hocaların oy verilmesiyle rektör seçilmesi büyük üniversitelerde yok. Rektörler atanıyor. Yalnızca bunların farklı metodları var. Biz bir devlet üniversitesi olduğumuz için, dünyadaki gelişmiş üniversitelerle aynı şekilde seçiyoruz üç aşağı beş yukarı rektörü. Yönetici kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan ve verimli bir yöntem değil.

    'Birçok insan şaşıracak ama ben siyasete ODTÜ’de okurken CHP’de başladım'

    • Birçok insan şaşıracak ama ben siyasete ODTÜ’de okurken CHP’de başladım. Bunlar biliniyor ama bunlar görülmüyor. Beni hep AK Partili yansıtıyorlar ama o zaman SHP idi ve eski belediye başkanlarından Ali Dinçer yardımcı istemişti. O zaman o milletvekiliydi. 
    • (AK parti nasıl başladı) Ben Boğaziçi’nde doktora yaparken AK Parti'nin kuruluş sürecinde yer almaya karar verdim. Onlar da sağ olsun dahil etti. Bu partilerin hepsi Türkiye’ye hizmet isteyen partiler. Ben buna da karşıyım. Bizim birleştirici olmamız lazım. Boğaziçi’nde de böyle birleştirici olmalıyız.

    '2009’da aktif siyaseti bıraktım'

    • Benim CV’me bakıldığında bundan önce 2 üniversite de rektörlük yaptım. İstinye, Haliç’te rektör şehir üniversitesinde dekandım. 2009’da aktif siyaseti bıraktım. Bu tarihten sonra bir ara aday adayı oldum ama çok önemli bir şey değildi
      Böyle bir provokasyonu öngörmedim.
    • Tutuklanan insanlardan da bu belli. Bu provokasyon olmasa biz standart Boğaziçi’nin kültürünü görecektik. Beni tanımayan hocalar sırtını dönüyor ama bin hocamız var. Hepsi tanımayabilir. 

    İntihal iddiasına yanıt: Tüm dert bazı şeyleri tırnak içine almamış olmam

    • (İntihal iddiaları) Tezleri kaldırdığım filan yok. İntihal meselesi de iftira. Bu teknik bir şeye giriyor ama benim doktora tezimdeki literatür kısmındaki her şey bir yerden alıntıdır. En sonda da kaynak yazıyor. Tüm dert bazı şeyleri tırnak içine almamış olmam. Kurallar değişir. İşin özü, kaynağı yazmak ki ben de yazmıştım.

    'Oradaki birçok insandan daha Boğaziçiliyim, 8 senem geçti orada'

    • İTÜ’lü rektör de atanmıştı. 80’den beri böyle bir atama olmadığı doğru değil. Çok az kişi tepkili bana diye düşünüyorum. İnsanlar beni tanıdıkça bu değişecek. Ben paydaşlarla iletişim kuran bir insanım. Boğaziçi kültürünün devam ettiği görüldükçe hocalarımız ve öğrencilerimiz açısından sorun kalmayacaktır. Oradaki birçok insandan daha Boğaziçiliyim. 8 senem geçti orada. 

    'Polis orada doğru olanı yaptı'

    'Belki hocalarımız, öğrencilerimiz büyük resmi görmüyor ama ben görüyorum'

    • Boğaziçi’ye gözbebeğimiz gibi bakmalıyız. Ben Boğaziçi’ne bu refleksle bakıyorum. Belki hocalarımız, öğrencilerimiz büyük resmi görmüyor ama ben görüyorum. Boğaziçi’ne zarar verme refleksi var. Bunun görülmesi lazım. Meselelerimizi kendi içimizde çözmeliyiz. 
    • (A planı B planı var mı?) Var, tabii. Hocalarımızla konuşmaya başladım. Bütün paydaşlarla öğrencilerle, kulüp başkanlarıyla konuşacağım. Ben çok iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. 

    'Boğaziçi YÖK’e zaman ayırsa, orada çok Boğaziçili olur'

    • (Buna karar veren YÖK üyeleri arasında Boğaziçili yok denilmesi) Ben burada çuvaldızı kendimize batırmak istiyorum. Boğaziçi YÖK’e zaman ayırsa, orada çok Boğaziçili olur. Ankara’da daha fazla Boğaziçili olmalı. 

    'Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm'

    • (Hedefler) Boğaziçi kültürüne hiçbir şey yapmayacağım. Bütün hocalar bunu soruyor. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm. Bu kültürle ilgili herhangi bir değişiklik düşünmüyorum. Yapacağım iş paydaşlarla konuşmak. Ben 4 yılda Boğaziçi’ni ilk 100’e sokmak istiyorum. 'Yapamazsın diyorlar. Ben bunu yaparım. İşin matematiğini iyi bilmek lazım. Benim yayınların hem atıflarım fena değildir.

    'Bu mantığı bilen bir isim olarak ilk 100 hedefimi gerçekleştirebileceğimi görmeleri lazım'

    • Üniversitelerin sıralamasıyla ilgili 2 önemli makalem var. Bu mantığı bilen bir isim olarak ilk 100 hedefimi gerçekleştirebileceğimi görmeleri lazım. Biz ilk 100’e nasıl gireceğiz? Bunu tartışmak lazım.

    'Tekrar siyasete girmeyi düşünmüyorum'

    • Öğrencilere bir girişimci ekosistem vaat ediyorum. Günümüzde Silikon vadisi ile başlayan startup kültürü tüm dünyaya yayıldı. Boğaziçi olarak biz bunda biraz geride kaldık. Öğrenci ve hocaların kendi şirketlerini kurmalarını ve bunları dünyada büyütmelerini istiyorum. Boğaziçi’nde olan girişimcilik kültürünü yeniden hayata geçirecektir bu. 
    • (Tekrar siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?) Hayır."
    Etiketler:
    Gözaltı, Polis, intihal, Rektör, CHP, AK Parti, başarı, istifa, Metallica, Protesto, Akademisyen, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi, Melih Bulu
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