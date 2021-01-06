AK Parti, Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacak

Siyasette 'darbe iması' ve 'başörtülü hakimler' tartışması devam ederken, AK Parti'nin eski Genelkurmay Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ, CHP'li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili olarak kullandığı "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" ifadesi tepki çekmişti.

Başbuğ'un "Eğer Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" açıklaması 'darbe iması' eleştirilerine yol açarken, Gazeteci Can Ataklı'nın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri de tartışılmıştı.