Kardak Kayalıkları'nda gerilim: Sahil Güvenlik'ten 2 Yunan botuna müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kardak Kayalıkları mevkiinde yeni bir gerilim yaşandığını duyurdu. İki Yunan sahil güvenlik botunun karasuları ihlali yaptığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
- "06 Ocak 2021 tarihinde saat 10:03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır.
- Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan Sahil Güvenlik Botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır."
06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03’te, Kardak Kayalıkları bölgesinde karasuyu ihlali yapan 2 Yunan Sahil Güvenlik unsurunun karasularımızdan çıkartılışına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) January 7, 2021
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