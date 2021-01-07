Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı mezunlar da harekete geçti. Boğaziçi mezunları, "Biz de kabul etmiyoruz" diyerek imza kampanyası başlattı.