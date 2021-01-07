Prof. Çetiner: Aşılarla normal günlük hayatlarımıza bir günde geri dönmemiz mümkün değil

Prof. Dr. Mustafa Çetiner, aşıların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en büyük silah olduğunu belirterek "Ne yazık ki aşılar ile normal günlük hayatlarımıza bir günde geri dönmemiz mümkün değil" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğraması ve bulaşıcılığın artması halinde de maske, fiziksel mesafe ve el hijyeni olan bireysel tedbirlerin hastalıktan korunmada en etkili çözümler arasında olduğunu vurguladı.

Aşıların Kovid-19 salgınında en büyük silah ve çıkış anahtarı olduğunun altını çizen Çetiner, "Ancak ne yazık ki aşılar ile normal günlük hayatlarımıza bir günde geri dönmemiz mümkün değil. Yaygın aşılama ve toplum bağışıklığına ulaşma zaman alacak. Ne zaman pandemi bitecek, ne zaman virüs zararsız hale gelecek, ne zaman önlemler bitecek? Net bir tarih vermek mümkün değil ne yazık ki" diye konuştu.

Prof. Dr. Çetiner, tüm bu soruların cevabını ve tarihi etkileyecek birçok değişken bulunduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Salgının ne zaman biteceği, yaygın aşılama programlarının etkinliği, toplumun aşı olma isteği ya da uyumu, bu sürede en temel önlemlere uyumun devamı, aşıların ne kadar süre bağışıklık sağlayacağı ve yeni mutasyonların olup olmayacağı gibi değişkenlere bağlı.

Tüm bunlar, tarih ve pandeminin seyrini etkileyecek faktörler. En erken tahminler, 2021'de yaz sonu veya sonbaharda hayatın normale dönmeye başlayacağı yönünde. ABD'den Dr. (Anthony) Fauci de 'toplu koronavirüs aşılama programları ile önümüzdeki Ekim 2021'den itibaren normale dönmeye başlayabiliriz' demişti."

Aşı olunması durumunda da bir süre daha önlemlere devam edilmesi gerektiğine dikkati çeken Çetiner, "Çünkü hala aşıların ne kadar bulaşıcılığı önlediğini bilmiyoruz. Aşı olsak bile başkasına Kovid-19 bulaştırma riskimiz olabilir. Aşılar yüzde 100 koruyucu değil ve toplum bağışıklığının kazanılması zaman alacak" değerlendirmesinde bulundu.