Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı: Polis arama noktaları oluşturdu

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Okmeydanı semtinde polis tarafından tüm giriş çıkışlar kapatılarak arama noktaları oluşturuldu. Durdurulan kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Denetime özel harekat polisi destek verdi.

Şişli Okmeydanı'nda polis ekipleri bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatarak arama noktaları oluşturdu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde bölgenin tüm giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturuldu.

DHA'da yer alan bilgiye göre asayiş ekiplerinin yaptığı denetime özel harekat ve yunus ekiplerinin yanı sıra birçok birimden polis ekibi destek verdi.

Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması yapıldı. Arama noktalarında yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli buldukları kişiler ile ilgili de sorgu ve arama işlemleri uyguladı.