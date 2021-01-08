Sabah yazarı Duran: Umarım ABD 15 Temmuz'da sergilediği tavrın ne kadar üzücü olduğunu anlamıştır

Sabah yazarı Burhanettin Duran, ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal ettiği olaylarla ilgili olarak 'Kongre baskını neler söylüyor?' başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulundu.
"Elbette protestolardaki şiddet kabul edilemez. Sandıktan çıkan sonuca herkes uymalı" diyen Duran, şöyle devam etti:
- "Ancak Kongre baskınından ziyadesiyle rahatsız olan Demokratların protestoları 'terör ve darbe' olarak nitelemedeki hızları dikkatten kaçmadı. Bizdeki Gezi protestolarındaki şiddetle kıyaslanamayacak birkaç saatlik olayı hangi teyakkuz ve korkularla karşıladıkları not edildi.
'Kırılacak kibre değil paylaşılacak empatiye ihtiyacınız var'
- Umarım Kongre baskını ile demokrasilerin kendini koruma hakkını hatırlayan Washington'ın, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olduğunda sergilediği sorumsuz tavrın ne kadar üzücü olduğu şimdi daha iyi anlaşılmıştır.
- Hani, Kongre'ye silahlarla giren bazı fanatik göstericiler sizi rahatsız etti ya... Bizim Meclis'imizi uçaklarla bombalayanların elebaşı hâlâ Pensilvanya'da keyif çatıyor. Kırılacak kibre değil paylaşılacak empatiye ihtiyacınız var."
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