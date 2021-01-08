Sabah yazarı Duran: Umarım ABD 15 Temmuz'da sergilediği tavrın ne kadar üzücü olduğunu anlamıştır

Sabah yazarı Burhanettin Duran, ABD'de yaşananlarla ilgili olarak "Umarım Kongre baskını ile demokrasilerin kendini koruma hakkını hatırlayan Washington'ın, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olduğunda sergilediği sorumsuz tavrın ne kadar üzücü olduğu şimdi daha iyi anlaşılmıştır" dedi.