Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerden bir protesto daha

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına tepkiler bugün de sürdü. Devir teslim töreninin ardından bir kez daha okulda toplanarak protesto düzenleyen akademisyenler, akademik yöneticilerin seçimle belirlenmesi talebini yinelediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı protestolar sürüyor.

Akademisyenler bugün cübbelerini giyip Güney Meydan’da bir araya geldi. Burada sessizce bekleyen akademisyenler, rektörlük binasına sırtlarını döndü. Ardından alkışlar eşliğinde okul içindeki ‘Basamaklar’a çıktı.

'Boğaziçi sizinle gurur duyuyor'

Akademisyenler, iki kez "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diye bağırdı. Protesto, okunan bildiriyle devam etti. "1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980'lerin askerî vesayet rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır" ifadesiyle başlayan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu durum 2016'dan bu yana ağırlaşarak sürmekte olan, rektör seçimlerini ortadan kaldıran antidemokratik uygulamaların bir devamıdır . Üniversitemizin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamayı kabul etmiyoruz . Üniversite senatomuzun 2012 yılında kabul ettiği aşağıdaki ilkelerden vazgeçmiyoruz:

. Üniversite senatomuzun 2012 yılında kabul ettiği aşağıdaki ilkelerden vazgeçmiyoruz: 1) Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

'Akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmeli'

2) Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir.

Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler değil belirlenmelidir. 3) Üniversitelerin, özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırılarak belirlenmesi, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır. Üniversitemizin tüm bileşenleri ile birlikte bu ilkelerin takipçisiyiz."

Öğrenciler ve öğretim üyeleri dakikalarca karşılıklı birbirini alkışladı. Öğrenciler, öğretim üyelerine "Boğaziçi sizinle gurur duyuyor" diye seslendi.

Öğrenciler sandık kurdu

​Akademisyenlerin protestosunun ardından öğrenciler Güney Meydan'da sandık kurdu. "Boğaziçi Üniversitesi rektörü demokratik bir seçimle belirlenmelidir. Evet/Hayır" oylaması yapıldı.

Öğrencilerin protestosu günlerdir farklı alanlarda gerçekleşirken, akademisyenler 5 Ocak'taki devir teslim töreninde de rektörlüğe sırtlarını dönerek atamaya tepki göstermişti.