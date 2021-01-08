'Siber jandarma' 2020'de 6 bin 869 internet sitesinde suç faaliyetleri tespit etti

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 1 Ocak-31 Aralık 2020 döneminde gerçekleştirilen açık kaynak araştırmalarında, 4 bin 160'ı yasa dışı bahis, 1423'ü oltalama, 839'u fuhuş, 428'i müstehcenlik ve 19'u terör olmak 6 bin 869 internet sitesinde suç içerikli faaliyet yürütüldüğü tespit edilerek bu siteler hakkında işlem yapıldı.
#Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ yılında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) January 8, 2021
✔️1423 oltalama,
✔️839 fuhuş,
✔️428 müstehcenlik,
✔️19 terör ve
✔️4160 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 6869 siteye işlem yapılmıştır. pic.twitter.com/jLZV5JSsag
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