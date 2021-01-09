İçişleri Bakanı Soylu, ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır'' açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır'' ifadelerini kullandı.

MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak,

PKK’nın kurucularından Sakine Cansız,

DHKP-C’li Ebru Timtik...



Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 9, 2021

​Soylu, ''MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır'' dedi.