Soylu: Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır'' ifadelerini kullandı.
MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak,— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 9, 2021
PKK’nın kurucularından Sakine Cansız,
DHKP-C’li Ebru Timtik...
Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır
Soylu, ''MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır'' dedi.
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