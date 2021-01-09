Türkiye'den 4 ada için Navtex

TRT'nin aktardığı habere göre Türkiye, Yunanistan'ın tahriklerine yeni Navtex'ler ile cevap verdi. Semadirek, Limni ve İpsara adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması, Meis Adası'nın da 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayriaskeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı.