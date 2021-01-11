Samsun'da bir ayda yedi sağlıkçı koronavirüs nedeniyle öldü

Samsun'da Kovid-19 nedeniyle son bir ayda yedi sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, "Şu an Samsun'da vakalar alınan tedbirler kapsamında düştü. Keşke bu tedbirler daha önceden alınsaydı" dedi.

Samsun'da son bir aylık dönemde Bafra Devlet Hastanesi hemşiresi Meral Arbağ, Bafra Devlet Hastanesi çalışanı Önder Büyük, Çarşamba 112 Acil Servis Ambulans Şoförü Rıfat Sefa Ataseven, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Hekimi Ali Murat Uludoğan, Kızılay Samsun Şube Başkanı Doktor Habip Demirel, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Teknikeri Özgül Yaşar'ın ardından Özel MediBafra Hastanesi doktoru Necati Emirhan Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Gazete Duvar'dan Haydar Öztürk'ün haberine göre, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, "Yedi sağlık çalışanı ve doktorumuzu koronavirüsü sebebi ile kaybettik. Bu nedenle çok üzüntülüyüz" dedi.

Furtun, "Samsun'da kasım ayında vakalarda artış yaşandı. Bu artışın sonucu olarak sağlık çalışanı ve doktorlarımızda bu ölümcül virüsün kurbanı oldu. Şu an Samsun'da vakalar alınan tedbirler kapsamında düştü. Keşke bu tedbirler daha önceden alınsaydı, keşke daha önceden vakaların fazla olduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşılsaydı" diye konuştu.