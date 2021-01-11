Anadolu Eğitim Sendikası'ndan Nagehan Alçı'ya: Kötü düşüncelerinizi öğretmenlerin üzerinden çekin yeterli

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya yönelik olarak "Uzaktan eğitim sürecinde fedakarca görev yapan öğretmenler sizden teşekkür beklemiyor, kötü düşüncelerinizi öğretmenlerin üzerinden çekin yeterlidir" dedi.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, uzaktan eğitimle ilgili olarak "Öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki. Hakikaten isyan ediyorum. Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?" diyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda sözlerine "Habertürk yazarı Nagehan Alçı bugün yazdığı köşesinde 'Öğretmenler rahata alıştı' diye başlık atmış" diye başlayan Öğretici, şöyle devam etti: