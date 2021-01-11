Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, yarın Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'da yarın kuvvetli yağış, Antalya, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde ise fırtına beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın ve Muğla'da yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden fırtına (50-74 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.