Dışişleri: Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.

Bakanlık Twitter üzerinden de görüşmelere ilişkin son durumu paylaştı.

Türkiye ile Yunanistan Arasında İstikşafi Görüşmeler Hk. https://t.co/SXx3kDGt0G pic.twitter.com/aorAEgz9Is — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 11, 2021

​Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile istikşafi görüşmelerin tarihinin belirlenmesi halinde bu temaslara katılacaklarını bildirmişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında 2002'de başlatılan istikşafi (keşif amaçlı) görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş, ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Son dönemde Doğu Akdeniz'deki sondajlar üzerinden Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde AB ve NATO'nun müdahil olması sonucu istikşafi görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.