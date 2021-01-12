Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Reform gündeminde kararlıyız. AB bize destek olmalı. Geleceğimizi Avrupa'da görüyor ve bunu birlikte inşa etmek istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Geleceğimizi Avrupa’da görüyor ve bunu birlikte inşa etmek istiyoruz" diyerek, "Reform gündeminde kararlıyız. AB bize destek olmalı” şeklinde konuştu.