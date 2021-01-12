Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi hakkındaki iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi hakkında "DHKP-C militanıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve "Terör örgütlerinin soytarısıdır. DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan ve Soylu hakkında 1’er milyon liralık tazminat davası da açan Kaftancıoğlu, ‘hakaret’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs’, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.