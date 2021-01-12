Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 171 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 9 bin 809

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 171 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 9 bin 809 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hasta sayısında yaşanan düşüşe dikkat çekerek "Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 171 artarak 23 bin 152'ye ulaştı.

Bugün 179 bin 208 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 9 bin 809 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 983 olarak belirlenirken, ağır hastaların sayısı 2 bin 701 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 10 bin 13 kişi sağlığına kavuştu. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 4.5 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 45.5

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 60.6

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 31.4

Ortalama temaslı tespit süresi: 8 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.9

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Bakanlığın açıkladığı 12 Ocak 2021 tarihli koronavirüs tablosu.

'Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000’in altına indi'

Yeni sayıları kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, bugün tespit edilen hasta sayısının 983 olduğunu hatırlatarak "Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız" dedi.

Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000’in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 12, 2021

​