Meteoroloji'den İstanbul'a bu gece için 'sarı uyarı'

Meteoroloji İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini açıklayarak, bu akşam saat 19.00'dan, gece 04.00'e kadar 'sarı' uyarı yayımladı.
Meteorolojik Uyarı (Hatırlatma)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 12, 2021
İstanbul'da Beklenen Kuvvetli Yağış ve Fırtınaya Dikkat! @istanbulbld @TC_istanbul pic.twitter.com/7mMEyyg22J
Öte yandan Meteoroloji 5 ili de kuvvetli yağışa karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.
Ayrıca, söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 12, 2021
İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa Çevrelerinde Kuvvetli Yağış ve Fırtınaya Dikkat! pic.twitter.com/NimHfilc30
Sarı uyarı nedir?
Meteorolojik durumlarda kullanılan sarı uyarının tanımı şu şekildedir: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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