İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7.4, yaşam memnuniyeti 4.8

'İstanbul Barometresi' araştırmasının aralık raporuna göre, İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7.4, yaşam memnuniyeti düzeyi ise 4.8.

Diken'in aktardığına göre İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, ehir halkının ev içi gündemi, ekonomik şatları ve duygu durumu gibi konulara odaklanan ‘İstanbul Barometesi’nin aralık ayı raporunu yayınladı.

Raporun sonuçlarına göre, kasım ayına kıyasla, stres seviyesi düşse de kaygı seviyesi aynı oranda (7.1) seyretti.

Yarısı 2021’in daha iyi olacağı görüşünde

2021 hakkındaki düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 49'u, 2021’in 2020’den daha iyi olacağını, yüzde 44 daha iyi olmayacağını, yüzde 7 ise kararsız olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 59.3'ü sağlık durumunun iyi, yüzde 11.9'u kötü olduğunu belirtti. Sağlık durumunun kötü olduğunu belirten katılımcıların oranı bir önceki aya göre düşüş gösterdi.

Yüksek sesli tartışmalar arttı

Yüksek sesli tartışmaya giren katılımcıların oranı, kasım ayına göre artarak yüzde 34.2 oldu. Arkadaş ve iş ortamında yaşanan yüksek sesli tartışma oranı kasım ayına göre azalırken, aile ortamı, ulaşım/trafik ve kamusal alan/sosyal ortamlarda yaşanan tartışma oranı arttı. Tartışmaya girenlerin yüzde 58.3’ünü erkekler oluşturdu.

Yüzde 80'i geçen ay kitap almadı

Katılımcıların yüzde 80.5'i, aralık ayında kitap satın almadığını belirtirken, düzenli kitap okuyanların oranı yüzde 31.3 oldu.

Rapor, 28 Aralık 2020-8 Ocak 2021 tarihleri arasında 827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.