Polise daha önce 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın, bu kez güzellik salonunun camını yumrukladı

Kahramanmaraş’ta maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime ya" diyerek tepki gösteren kadın bu kez bir güzellik merkezinde maske takması istendiği için olay çıkardı. Kadının, güzellik merkezinin camını yumrukladığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre olay, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün mahallesindeki bir güzellik merkezine yaşandı.

İddiaya göre, güzellik merkezine gelen Gülcan Ç. bir süre oturduktan sonra maskesini çıkarttı. Daha sonra iş yeri çalışanları tarafından uyarılan kadına yeni maske verildi.

Bu sırada söylenerek yerine oturan kadın maskeyi çenesinin altına taktı. Gülcan Ç. iş yeri yetkilisi ile konuştuktan sonra parasının iadesini istedi. Tartışmanın ardından dışarı çıkarılan Gülcan Ç., güzellik merkezinin camını yumrukladı.

Olay yerine gelen polis ekipleriyle de tartışan Gülcan Ç. daha sonra karakola götürüldü. Güzellik merkezinin Gülcan Ç. hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda da maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayanlara yönelik denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan Gülcan Ç.’yi uyarmıştı. Maske takmamakta ısrar eden Gülcan Ç.’den polis kimlik istemiş, "Artistliğiniz kime?", "Vermiyorum kardeşim, gel de al" gibi ifadeler kullanmıştı.

Hakkında adli ve idari işlem yapılan kadının daha önce de bir çay bahçesinde ortalığı birbirine kattığı belirtilmişti.