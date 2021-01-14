Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk grubundaki kişileri aşılarsak Şubat ayında rahatlayabiliriz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir süredir konuşulan "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiasına yanıt verdi. Kontrollü ve 'yeni normal' kurallar çerçevesinde bir hazırlık içine girilmesi gerektiğini dile getiren Kara, "Risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz" dedi.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bir süredir konuşulan "15 Şubat'ta restoranlar ve kafeler açılacak" iddiası ile ilgili konuştu. Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim öncelikle birkaç parametreyi birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Bir an evvel kendimizi, kontrollü ve yeni normal kurallar çerçevesinde bir normale dönüşe hazırlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın okulları, gençlerimizin üniversiteleri ve ekonomik yaşamın devamı için aynı şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Öncelikle bizim temel amacımız sağlık ve olmazsa olmazımız kayıplarımızı azaltmak. Ama hemen bunun arkasında bir planlamanın olması gerekiyor. O bakımdan aşılar çok önemli. Özellikle kayıplarımızı hızla azaltabilirsek, risk grubundaki büyüklerimizi aşılarsak şubatta rahatlayabiliriz".