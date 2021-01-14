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    İYİ Partili Özdağ: Bana tehditler geliyor, mahkeme kararına saygı duyulmalı

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihracının mahkeme kararıyla iptal edilmesiyle ilgili konuştu. "Dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler oluyor" diyen Özdağ, mahkeme kararına saygı duyulması çağrısı yaptı.

    İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, hakkındaki ihraç kararının mahkeme tarafından iptal edilmesi ve sonrasında yapılan açıklamalara ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

    "Dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler oluyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış" diyen Özdağ, şöyle devam etti:

    "Bu arada Muğla il teşkilatına baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı, iki sivil polisin kendisini evinden alıp partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Mahkeme kararını alır almaz İYİ Parti grubuna, bu basın toplantısını yapacağıma dair bilgi verdim. İYİ Parti Milletvekili olarak Muğla İl Başkanımızı bugün ziyaret edeceğim."

    Özdağ, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Ümit Özdağ'ın ihracının iptali İYİ Parti içine atılmış bir fitne tohumudur" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi.

    "Engin Altay acaba İYİ Parti tüzüğünü okudu mu? İhraç kararını ve içindeki belgeleri okudu mu? Sanırım iki soruya vereceği cevap 'hayır' olacaktır. Üçüncü bir belge daha var. Mahkemenin kararı. Bunları okumadan böyle bir açıklama yapmak, en basit ifadeyle kasaba politikacılığıdır" diyen Özdağ, şunları kaydetti:

    • "Engin Altay, yerlerine kayyum atanan HDP'li, terör örgütü ile bağlantılı belediye başkanlarının hukukunu savunuyor. HDP'li vekillerin hukukunu da savunuyor da, Türk milliyetçisi, Atatürkçü Ümit Özdağ'ın hukukunu savunmuyor, siyasi bir iftira ile infaz ediyor. Engin Altay, beni AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın fitne aracı olarak suçluyor.

    'Engin Altay benim AKP'ye karşı verdiğim siyasi mücadelenin 10'da birini vermemiştir'

    'HDP gerçek bir siyasi parti değil'

    • Yıllardan bu yana terörizm ve antiterörizm konusunda çalışmalar yapan bir akademisyen ve siyasetçi olduğumu kamuoyu bilmektedir. Terör konusunda yazmış olduğum kitapların sayısı 13. HDP gerçek bir siyasi parti değildir. HDP siyasi parti ise, diğer partiler ne oluyor?
    • HDP ve öncüleri bir terör örgütü ile emir komuta zinciri içinde olan, Kandil ve İmralı'dan aldıkları talimatı yaşama geçiren, mahkeme kararı ile bu sabit olmuş. Atılması gereken adım HDP'nin kapatılması olmalıdır elbette. HDP'yi kapatmak terörün sonunu getirecek mi diye soruluyor. Cinayetlere ceza vermek engelliyor mu? Hayır. Devletler ve toplumlar suçlara ceza verirler."
    Etiketler:
    Parti kapatma, HDP, Engin Altay, CHP, Tehdit, Muğla, mahkeme kararı, ihraç, Ümit Özdağ, İYİ Parti
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