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    Bahçeli: Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    HDP'nin kapatılması çağrısını tekrarlayan Bahçeli, "HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır" ifadesini kullandı.

    Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

    • Ne ibret verici bir gerçektir ki, kırk alim bir delille ikna olur da, bir cahil kırk delille ikna olamaz. Farabi diyor ki, bilmek bir usta edasıyla hayata şekil vermektir. Susması gereken yerde konuşanlar, üstelik boş ve yalan konuşanlar hayatın akışını bozan tortulardır.
    • Dilden dökülenlere kalbin kefaleti, kalpten geçenlere dilin tercümanı ancak onurlu, olgun ve omurgalı insanların harcıdır. Bu harç ki, bir insanın haysiyet sütunlarını, hamiyet ve şahsiyet kolonlarını inşa eder. Bunlardan mahrumiyet çekenlerin dünyası külliyen mağlubiyettir.

    'Televizyonlarda kirli ve kişiliksiz senaryoların nasıl tedavüle alındığına teessüfle tanık oluyorum'

    • Bu düşüncelerle, televizyonlarda farklı isimlerle gösterilen tartışma programlarını izlediğim zaman ne kadar yavan, yalan, yanlış ve yozlaşmış değerlendirmeler yapıldığına, kirli ve kişiliksiz senaryoların nasıl tedavüle alındığına teessüfle tanık oluyorum.
    • Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor.

    'Bu kadar yalan senaryoyu nasıl ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim'

    • Ayrıca Habertürk televizyonunda Veyis Ateş’in hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Nabzı isimli programın dün geceki bölümünü dikkatle izledim. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve İbrahim Uslu’nun açıklamalarını bu kadar yalan senaryoyu nasıl ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim.
    • Alayına bakınca gıybet ve dedikodunun ete kemiğe bürünmüş halini gördüm.

    'Maşallah bizi bizden daha iyi biliyorlar!'

    • Meğer Türkiye’de neler oluyormuş! Türk siyasetinde ne çok konuşulan konu varmış! Hele hele MHP’nin hiç haberimiz olmayan ne stratejileri ve siyaset önermeleri devredeymiş! Maşallah bizi bizden daha iyi biliyorlar! Atıyorlar, tutuyorlar, ama sürekli ters köşeye yatıyorlar.
    • Habertürk, Halk TV, KRT gibi televizyon kanalları aynı tempoyla ve aynı tip konuklarıyla yayınlarına devam etmelerinde yarar vardır. Çünkü onlara bakınca, konuşanların düşüncelerinden ziyade arkalarındaki lekeli zihniyetlerin gerçek niyetleri açığa ve ortaya çıkmaktadır.
    • Sipariş üzerine görüş bildiren zavallılar ışık mı saçtıklarını zannediyorlar? Halbuki Hz. Mevlana’nın dediği gibi, ışık saçmak için önce yanmak lazımdır. Gerçi insan yanar kul olur, odun yanar kül olur. Sönmüş ve silinmiş akıllarıyla, yandıklarını sananlar ancak küle dönerler.
    • Kumandalı yorumcular, icazetli televizyonlar ne söylesek anlamazlar, anlayamazlar. Onlar belgeli delilli gerçeklere inanmazlar, tek sermayeleri olan dedikoduyla cehalet tünelinde küstahlığın rayını döşerler. Biliyorum, ne söylesek beyhudedir. Çünkü gafile kelam nafile kelamdır.
    • HDP’nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir. İnanıyorum ki, hukuk kendi mecrasında en makul ve milli vicdana muvafık çözüm yolunu bulacak ve adalet tesis edilecektir. MHP’ye düşen bir sorumluluk olursa da gereği seve seve yapılacaktır.
    • Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır.
    • Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı’nın zeminini genişletmek amacıyla yaptığı veya yapacağı temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir. Hatta bu temas ve ziyaretlerin ittifakımızın güçlenmesine hizmet edeceğinden dolayı desteğimiz tamdır.
    • Herkes işine baksın, falcılık yapmasın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın arayışında olmasın. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte Türkiye’nin yegane güvencesidir.
    • Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsinler ki: Bit için dam yakmam. Pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı’nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem.
    • Biraz edep diyorum. Biraz izan diyorum. Asılsız isnat ve iftirayla varılacak yer derin bir çukurdur. Bizim için çukur kapatılmak için vardır. Hz. Mevlana ne güzel de söylemiş: “Aklım kalbime; “İman nedir” diye sordu: Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek iman “Edeptir” dedi.”
    • Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır.
    • Yusuf Has Hacib’ten mülhem diyeceğim son olarak şudur: Sözlerim, gözü olmayanlara göz, özü olmayanlara ders olsun. Milletime de gönülden selam olsun.

    Ayrıntılar geliyor.

    Etiketler:
    İsmail Saymaz, Mustafa Balbay, Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı, MHP, HDP
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