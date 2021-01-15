Kayıt
09:47 15 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu: CHP ve MHP’nin üye sayısı düştü

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 61
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103852/63/1038526357_0:63:1200:738_1200x675_80_0_0_5aed670ea3944afa926fcde82e9a1b52.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101151043581743-2020-yilinda-27-siyasi-parti-kuruldu-chp-ve-mhpnin-uye-sayisi-dustu/

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini güncelledi. Listeye göre 2019 yılında sadece 3 parti kurulurken 2020 yılında kuruluşunu ilan eden siyasi parti sayısı 27 oldu. Toplam siyasi parti sayısı da 107’ye yükseldi.

    Yargıtay’ın 11 Kasım 2020’de açıkladığı 11 milyon 49 bin 956 üye sayısını geride kalan iki ayda 107 bin 700 arttıran AK Parti’nin, güncel üye sayısı 11 milyon 157 bin 566 oldu. Açıklanan son sayılarla birlikte, Şubat 2020’de 10 milyon 195 bin 904 üyesi olan AK Parti geride kalan 11 ayda bu rakamı 961 bin 752 arttırdığı ortaya çıktı.

    2018 yılı milletvekili seçimlerinde AK Parti 21 milyon 335 bin oy almıştı. Bu sonuç dikkate alındığında AK Parti’ye oy vermiş her 2 seçmenden birinin parti üyesi olduğu görüldü.

    Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin üye sayısı azaldı

    Gazete Duvar'dan Serkan Alan’ın haberine göre, Siyasi parti üye sayılarında Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ise AK Parti’nin aksine azalma yaşandı. 11 Kasım 2020’de 492 bin 994 üyesi olan MHP’nin, geride kalan iki ayda üye sayısı 2 bin 886 azalmayla 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

    CHP’nin üye sayısı düştü, İYİ parti ve HDP’nin arttı

    Ana muhalefet partisi CHP’nin de üye sayılarında geride kalan iki ayda azalma meydana geldi. Kasım 2020’de 1 milyon 252 bin 905 üyesi bulunan CHP’de bu rakam 2 bin 270 azalmayla toplam 1 milyon 250 bin 635’te kaldı.

    2020 yılında 400 bin üye hedefi koyan İYİ Parti ise henüz bu rakama ulaşamadı.  11 Kasım 2020’de 316 bin 319 üyesi olan parti iki ay içerisinde üye sayısını 14 bin 131 arttırdı ve toplam 330 bin 450’ye çıkardı.

    Cumhur İttifakı ortağı MHP liderinin kapanmasını talep ederek hedef aldığı HDP ise geride kalan iki ayda üye sayısını arttırdı. 11 Kasım 2020’de 40 bin 509 üyesi bulunan HDP, 530 yeni üyeyle toplam 41 bin 39’a ulaştı.

    Yeniden Refah Partisi 100 bin barajını geçti

    Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı da açıklanan son sayılarla birlikte 100 bini geçti. Kasım 2018'de kurulan partinin Şubat 2020’deki üye sayısı 57 bin 175 iken, Ocak 2021 itibariyle 102 bin 841 oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 2018 yılında 2, 2019 yılında ise 3 yeni siyasi parti kuruldu. Türkiye siyasetine 2020 yılında ise 27 yeni siyasi parti katıldı. Toplam siyasi parti sayısı 107’ye yükseldi.

    Etiketler:
    kuruluş, Siyasi parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.
    Taksim Camii'nin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı
    Karikatür
    İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye diyalog mesajı
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet