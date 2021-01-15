2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu: CHP ve MHP’nin üye sayısı düştü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi parti ve üye sayısı verilerini güncelledi. Listeye göre 2019 yılında sadece 3 parti kurulurken 2020 yılında kuruluşunu ilan eden siyasi parti sayısı 27 oldu. Toplam siyasi parti sayısı da 107’ye yükseldi.

Yargıtay’ın 11 Kasım 2020’de açıkladığı 11 milyon 49 bin 956 üye sayısını geride kalan iki ayda 107 bin 700 arttıran AK Parti’nin, güncel üye sayısı 11 milyon 157 bin 566 oldu. Açıklanan son sayılarla birlikte, Şubat 2020’de 10 milyon 195 bin 904 üyesi olan AK Parti geride kalan 11 ayda bu rakamı 961 bin 752 arttırdığı ortaya çıktı.

2018 yılı milletvekili seçimlerinde AK Parti 21 milyon 335 bin oy almıştı. Bu sonuç dikkate alındığında AK Parti’ye oy vermiş her 2 seçmenden birinin parti üyesi olduğu görüldü.

Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin üye sayısı azaldı

Gazete Duvar'dan Serkan Alan’ın haberine göre, Siyasi parti üye sayılarında Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ise AK Parti’nin aksine azalma yaşandı. 11 Kasım 2020’de 492 bin 994 üyesi olan MHP’nin, geride kalan iki ayda üye sayısı 2 bin 886 azalmayla 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti.

CHP’nin üye sayısı düştü, İYİ parti ve HDP’nin arttı

Ana muhalefet partisi CHP’nin de üye sayılarında geride kalan iki ayda azalma meydana geldi. Kasım 2020’de 1 milyon 252 bin 905 üyesi bulunan CHP’de bu rakam 2 bin 270 azalmayla toplam 1 milyon 250 bin 635’te kaldı.

2020 yılında 400 bin üye hedefi koyan İYİ Parti ise henüz bu rakama ulaşamadı. 11 Kasım 2020’de 316 bin 319 üyesi olan parti iki ay içerisinde üye sayısını 14 bin 131 arttırdı ve toplam 330 bin 450’ye çıkardı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP liderinin kapanmasını talep ederek hedef aldığı HDP ise geride kalan iki ayda üye sayısını arttırdı. 11 Kasım 2020’de 40 bin 509 üyesi bulunan HDP, 530 yeni üyeyle toplam 41 bin 39’a ulaştı.

Yeniden Refah Partisi 100 bin barajını geçti

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı da açıklanan son sayılarla birlikte 100 bini geçti. Kasım 2018'de kurulan partinin Şubat 2020’deki üye sayısı 57 bin 175 iken, Ocak 2021 itibariyle 102 bin 841 oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 2018 yılında 2, 2019 yılında ise 3 yeni siyasi parti kuruldu. Türkiye siyasetine 2020 yılında ise 27 yeni siyasi parti katıldı. Toplam siyasi parti sayısı 107’ye yükseldi.