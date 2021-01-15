Bakanlıktan enerji verimliliğiyle ilgili kamu spotu: 'Yakın yerlere arabayla gitmemek aklımda'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğiyle ilgili tanıtımlarını kamu spotlarıyla sürdürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji verimliliği odaklı kamu spotunu kişisel Twitter hesabında yayınladı. Dönmez, paylaşımında 'Sen kazan Türkiye kazansın', 'Aklınla verimli yaşa' etiketlerini kullandı.

Söz konusu kamu spotunda, iki eşin "Hayatım ben markete gidiyorum, yakın yerlere arabayla gitmemek aklımda", "Enerji verimli buzdolabı almak yetmez, onu verimli kullanmak da aklımda", "Hayatım kumandayı verir misin? Klimayı ideal oranda çalıştırıp enerjiyi boşa harcamamak da aklımda" gibi diyalogları yer alıyor.

​Bakanlığın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda da, enerjinin nasıl verimli kullanılacağı kısa bir video ile özetlendi. Bakanlığın videosunda şu tüyolar yer aldı:

"Bir televizyon yılda harcadığı enerjinin yaklaşık yüzde 40'ını bekleme modundayken kullanır.

yılda harcadığı enerjinin yaklaşık yüzde 40'ını bekleme modundayken kullanır. Radyatörün üzerini kapatmayan perdeler ısı kaybını yüzde 15-25 oranında azaltır.

üzerini kapatmayan perdeler ısı kaybını yüzde 15-25 oranında azaltır. Radyatör arkasına alüminyum folyo kaplı ısı yalıtım levhası yerleştirmek ısı kaybını önler.

Oda sıcaklığı 22 derece olmalıdır. Oda sıcaklığındaki her 1 derece artış, yaklaşık yüzde 6 yakıt tüketimine neden olur.

22 derece olmalıdır. Oda sıcaklığındaki her 1 derece artış, yaklaşık yüzde 6 yakıt tüketimine neden olur. Kapağı açık tencereler , yemeklerin uzun sürede pişmesine ve fazla enerji tüketimine neden olur.

, yemeklerin uzun sürede pişmesine ve fazla enerji tüketimine neden olur. Buzdolabı ısı yayan eşyalardan en az 10 cm uzaklıkta daha verimli çalışır.

ısı yayan eşyalardan en az 10 cm uzaklıkta daha verimli çalışır. Beyaz eşyada A+++ ürünler tercih edilerek yaklaşık yüzde 45 oranında tasarruf sağlanabilir."

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