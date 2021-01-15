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    AK Partili Ünal: WhatsApp'ın yaklaşımı insanları rahatsız etti

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101151043583324-ak-partili-unal-Whatsappin-yaklasimi-insanlari-rahatsiz-etti/

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, WhatsApp'ın yaklaşımının insanları rahatsız ettiğini belirterek "Artık kendi hukuklarını oluşturma eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

    Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) geliştirilen aşılarla ilgili olarak "Önümüzdeki günlerde yeni doz aşılar gelmeye başlayacak. Biz Cumhurbaşkanına eşlik ettik, aşı yaptırmadık. MKYK üyelerimiz arasında sırası gelen 3 doktor 2 eczacı arkadaşımız aşı oldu" dedi.

    WhatsApp'ın veri gizliliği konusunda tedirgin eden kullanıcı sözleşmesine de değinen Ünal, "Burada asıl konu sizin bir reklam haline gelmeniz. Cambridge Analytica olayında olduğu gibi verilerimizin manipülasyon ya da reklam amaçlı kullanılması açısından bizim önemli" ifadesini kullandı.

    Ünal, şöyle devam etti:

    'Geçen gün bir hakim, 'Yelloz köpek, havlıyor' ifadesini hakaret olarak kabul etmedi'

    Ünal, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkındaki ihraç kararının mahkeme tarafından iptal edilmesine gelen tepkileri değerlendirdi. Ünal, şunları söyledi:

    • "Kendi milletvekili, kendi il başkanıyla ilgili açıklama yapıyor bununla ilgili yargı karar veriyor. Hakim ve savcılara güveniyorlar mı, güvenmiyorlar mı ona karar versinler. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Geçen gün bir hakim, Ravza Kavakçı hanımefendiye, 'Yelloz köpek, havlıyor' ifadesini, hakaret olarak kabul etmedi.
    • Bana yapılan hakaretlerle ilgili 17 karar açtım takipsizlik kararı verildi. Kararları tartışabilirsiniz ama kalkıp da AK Parti yargıya karışıyor demek bizim yargı sistemimize hakarettir. Yargının meşruiyetini kimse tartışmaya açmasın. Mahkeme hızlı mı karar almış, yavaş mı karar almış ,bu mahkemenin süreciyle ilgili bir şey."

    'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini yenileyebilen bir özelliğe sahip'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamalarını değerlendiren Ünal, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güzel yanı şu; Adeta bir organizasyon gibi kendisini yenileyebilen bir özelliğe sahip" diye konuştu. Ünal şöyle devam etti:

    • "Siyasal sistemin doğaları gereği toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek nitelikte olması, kendini yenileyebilmesi gerekir. Türk siyasetinin durumuna göre buna karar verecek olan A partisi yada B partisi değil. Bence bunları konuşmak ve değerlendirmek lazım. Biz sistemin birinci yolu dolduğunda sistemi değerlendirdik.
    • Sistemin kurduğu ilişkiyi zaman içerisinde değerlendiriyoruz. Ortaya çıkan ihtiyaçları da paylaşıyoruz. Böyle bir ihtiyaç görüldüğünde tabii ki bunlar konuşulur, tartışılır değerlendirilir. Bu sistemde millete rağmen hiçbir şey olmaz. Parlamenter sistemde her şey millete rağmen oluyordu."
    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Meral Akşener, İYİ Parti, MHP, Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli, Koronavirüs, WhatsApp, Mahir Ünal, AK Parti
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