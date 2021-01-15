Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi

Kendisini ölümle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek için adliyeye gelen avukatlar 'tutukluluğa itiraz' dilekçesi verdi. Avukat Merve Özer Er, Melek İpek'in tek mağdur olmadığının ortaya çıktığını belirterek “Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan başka bir kadın daha olduğu ortaya çıktı” dedi.

Antalya'da, Döşemealtı ilçesinde oturan Melek İpek, ellerini kelepçeleyip sabaha kadar işkence ettiğini öne sürdüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i 8 Ocak sabahı av tüfeğiyle vurarak öldürüp jandarmaya teslim oldu.

Çiftin kız çocukları 9 yaşındaki C.D. ve 7 yaşındaki İ.N. savcılık kararıyla Melek İpek'in anne ve babasının yanına yerleştirildi.

Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar Melek'in davasına bakmak için adeta seferber oldu. 'Tutukluluğa itiraz' dilekçesi vermek için bugün Antalya Adliyesi'ne gelen avukatlar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Daha önce silahlı tehditten ceza almış

Avukat Ahmet Onaran, soruşturma ile ilgili çok önemli gelişmeler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Biz bugün burada avukat meslektaşlarımla birlikte tutukluluğa itiraz dilekçisi vermek için toplandık. Biraz sonra itirazımızı yapacağız. Savcılık, çok disiplinli, ciddi, samimi ve hızlı bir soruşturma yürütüyor. Soruşturma derinleştirilmiştir. Dosya kapsamında yeni bilgi ve belgelere ulaşılmış. Olayın sıcaklığından biraz uzaklaşılmış. Maktulün profiline yönelik çok önemli detaylar vardır. Bir kısmı kamuoyu ile paylaşılacak niteliktedir. Bir kısmı da değildir. Maktulün daha önce silahlı tehditten ceza aldığı, iki davadan sanık olarak yargılandığı, bu vakayı işlediği anda dahi dava dışı bir hanımefendinin koruma kararı olmasına rağmen bu işlemi işlemiştir. Maktulün profili bu olayın aydınlatılmasında çok önemlidir.”

Melek İpek ile cezaevinde görüştüklerini de sözlerine ekleyen Avukat Onaran, “Dün hastane kontrolleri yapıldı. Tomogrofisi çekildi. Yeni yeni kendine geliyor. Çocukları gayet iyi. Teyzesi, anneannesi ve dedesi bakıyorlar. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocukların rehabilitasyonu ile ilgililer" dedi.

‘Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan başka bir kadın daha var’

Avukat Merve Özer Er ise müvekkillerinin tek mağdur olmadığının ortaya çıktığını ifade ederek, “Maktulün şiddet ve eziyetine maruz kalan başka bir kadın daha olduğu ortaya çıktı. Dosyaya yeni giren belgeler de içimizi acıtmaya devam ediyor maalesef" ifadelerini kullandı.

Avukat Diler Egemenlik de tutukluluğun her zaman cezalandırma yöntemi olarak kullanılmadığına işaret ederek şöyle konuştu:

“Bugün müvekkilimizin mağduriyetinin engellenmesi için devletimizin ona sahip çıkarak güvenliğini sağladığını düşünmekteyiz. Bu arada tehditlerde kullanılan bıçak da bulundu."

Avukatlar daha sonra 'tutukluluğa itiraz' dilekçesi vermek için Antalya Adliyesi'ne girdi.