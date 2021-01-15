Tarihi kilisede mangal partisi yapan kebapçı: Virane durumda olduğunu görünce içim acıdı, farkındalık için video çektik

Şanlıurfa'da tarihi Germuş Kilisesi'nin içinde mangal partisi yapan ve sosyal medyada paylaşan kebapçı Yusuf Can Güçtekin, "Germuş Kilisesi'nin virane durumda olduğunu görünce içim acıdı. Ben orada kendi öz kaynaklarımla temizlik yaptım ve farkındalık için video çektik. Amacım kilisesinin içler acısı durumunu sosyal medyada duyurmaktı" dedi.

Şanlıurfa'da, 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Germuş Kilisesi'nin içinde mangal yaptığı görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olan kebapçı Yusuf Can Güçtekin, farkındalık amacıyla video çektiğini öne sürdü.

"Germuş Kilisesi'nin virane durumda olduğunu görünce içim acıdı. Ben orada kendi öz kaynaklarımla temizlik yaptım ve farkındalık için video çektik. Amacım kilisesinin içler acısı durumunu sosyal medyada duyurmaktı" diyen Güçtekin şöyle konuştu:

'Yanlış anlaşıldı'

"Ben Şanlıurfa’da sadece Germuş Kilisesi değil, tarih kokan bütün ilçelerdeki tarihi mekanlarda çekim yaptım. Ben farkındalık amacıyla tanıtım videolarını çekiyorum. Kutsal olan Balıklıgöl’de de çekim yaptım. Germuş Kilisesi'ni gidip gördüğümde yıkık virane haline içim acıdı. Ben orada kendi öz kaynaklarımla temizlik yaptım. Orada farkındalık amacıyla da video çekimi yaptık. Amacım Germuş Kilisesi’nin durumunu sosyal medyada duyurmaktı. Ama bu yanlış anlaşıldı."

'Tanıtım videolarını çekmeye devam edeceğim'

Güçtekin "Bizim kesinlikle art niyetimiz yoktu. Ben Şanlıurfa sevdalısı olarak, kentimizin tarihi ve turistik bölgelerini öne çıkarmak için böyle tanıtım filmlerini çekiyorum. İstemeden de olsa insanları üzdüysem özür dilerim. Bunun için gerekli kurumlara ifademi de verdim. Ben farkındalık yaratmak için mesleğimle orayı öne çıkarmak istedim. Başka da bir niyetim yoktu. Kentim için bu tür tanıtım videolarını çekmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.