Yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınıyla mücadele için kullanılan CoronaVac aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına tüm Türkiye’de eşzamanlı olarak dün başlandı. Diyarbakır’da da başlayan aşı uygulaması bugün de devam etti. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan 10 aşı uygulama odasında sağlık çalışanları tek tek içeri alınarak aşı yapılıyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada tüm sağlık tesislerinde sağlık çalışanlarına aşı yapılacağını, daha sonra risk grubunda olan vatandaşların aşılanacağını söyledi. Dr. Tekin, tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve 5 gün içerisinde tüm sağlık personelinin aşılanacağını söyledi.

22 bin sağlık çalışanının aşılama işlemi 5 günde bitirilecek

27 bin 560 aşının Diyarbakır'a geldiğini ifade eden Tekin, aşıların dağıtım planını ve aşı odalarını tamamladıklarını kaydetti. Diyarbakır'da kamu ile üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde görev yapan 22 bin sağlık çalışanının aşılama işlemini 5 gün içinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Tekin, "Sağlık Bakanlığı'mızın talimatıyla pazar günü elimize ulaşan aşılarla birlikte 27 bin 560 aşımız ulaşmış oldu. Bunların dağıtım planını dün itibariyle tamamladık. Bu sabah bütün aşı odalarımız ve sağlık personelimizle birlikte hazır bir şekilde bekliyorduk ve bu sabah başlattık. İl geneline baktığımız zaman toplamda 213 poliklinikte, bunlar gerek kamu hastaneleri, gerek özel hastaneler, gerek üniversite hastaneleri dahil olmak üzere tüm hastanelerimizde, aynı zamanda 536 aile hekimi birimimizde de bu hizmeti başlatmış olduk” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına aşı uygulaması sürüyor: ‘Aşı uygulaması her açıdan şeffaf olmalı’ Sertac Kayar

Sağlık çalışanlarına aşı uygulaması sürüyor: ‘Aşı uygulaması her açıdan şeffaf olmalı’ © Sputnik / Sertac Kayar

koronavirüs aşı -türkiye © Sputnik / Sertaç Kayar

Sağlık çalışanlarına aşı uygulaması sürüyor: ‘Aşı uygulaması her açıdan şeffaf olmalı’ Sertac Kayar 1 / 4 Sertac Kayar Sağlık çalışanlarına aşı uygulaması sürüyor: ‘Aşı uygulaması her açıdan şeffaf olmalı’

Sağlık Platformu: Güvenli aşılar ile yapılacak yaygın aşılama, salgını kontrol altına almaya katkı sunacak

Diyarbakır’daki sağlık örgütlerinden oluşan Sağlık Platformu da aşı ile ilgili açıklama yaptı. Platform adına açıklamayı yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, aşıların, günümüzde tıp alanında kullanılan en güvenli, en etkili tıbbi uygulamalardan biri olduğunu belirterek, Kovid-19 pandemisinde güvenli ve etkili aşılar ile yapılacak yaygın aşılamanın, salgını kontrol altına almaya katkı sunacağını söyledi. Turan, "Türkiye’de uygulanacağı söylenen aşının toplum bağışıklığı sağlaması için 6 ay içerisinde yaklaşık 120 milyon doz uygulanması gerekmektedir. Ancak aşılama programı tüm ayrıntılarıyla açıklanmadığı gibi geldiği ve geleceği belirtilen aşı dozlarının bu sayıya yaklaşması dahi mümkün görünmemektedir. Sağlık Bakanlığı’nın gerçekçi ve toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşı programını kamuoyuyla paylaşmasının güven ilişkisinin bir parçası olduğu açıktır” şekline konuştu.

‘Aşı uygulamalarında her açıdan şeffaf olmaya çağırıyoruz’

Turan, aşı ile ilgili Sağlık Bakanlığına şu çağrıyı yaptı: “Sağlık Bakanlığı, aşı ile ilgili hukuksal süreçlerin çözümü için toplum (kamu) adına taraf olmalı, sorumluluk almalıdır. Türkiye’de uygulanmaya başlanan ve uygulanması planlanan aşıların etkililik ve güvenlilik verilerini paylaşılmalıdır. Getirilen ve getirilecek olan aşıların sürekli tedarikini güvence altına almak için politika oluşturup kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Toplumun bağışıklama programını risk grupları ve farklı yaş gruplarını dikkate alarak, bu gruplarda etkililik ve güvenliliği gösterilmiş aşılar ile oluşturulmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nı Covıd-19 aşı politikası konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye; bilim insanlarının talep ettikleri verileri paylaşmaya; aşı uygulamalarında her açıdan şeffaf olmaya çağırıyoruz. Bir kez daha yeniliyoruz.”