WhatsApp geri adım attı: Veri gizliliği güncellemesi ertelendi

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi.
We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021
Öte yandan WhatsApp tepkiler üzerine veri gizliliği politikasında güncelleme yapmayı 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurdu.
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