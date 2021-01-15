WhatsApp geri adım attı: Veri gizliliği güncellemesi ertelendi

WhatsApp, gizlilik sözleşmesi güncellemesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi.