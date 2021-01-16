Prof. Müftüoğlu: Sağlık Bakanlığı aşılama kampanyasını en geç 3-4 ay içinde bitirmeli

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te 'Aşıya güvenelim hızlı hareket edelim' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye'deki aşılama süreciyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Müftüoğlu, elde bir 'ölü virüs aşısı' seçeneğinin olduğunu belirterek "Mevcut verilere göre de oldukça güvenli. Koruyuculuğunun Pfizer, Moderna ve Oxford aşılarına oranla biraz daha düşük olduğu söylense de bilinen, denenmiş, güvenilir bir aşı üretim teknolojisiyle geliştirilmiş bir seçenek bu" dedi.

"Şimdi en hızlı şekilde bu seçeneği değerlendirmek ve olabildiği kadar çok insanımızda virüse karşı bağışıklık oluşturmak durumundayız. Kısacası, pandemide en etkili çözüm aşıdır" ifadesini kullanan Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Ve elimizde öyle bir seçenek var gibi görünüyor. Şunu da belirteyim: Herkes gibi ben de halkımızın koruyuculuğu yüksek aşılarla aşılanmasını isterim. Ancak aşı uygulamalarında koruyuculuk kadar güvenlik meselesinin de önemli olduğunu iyi bilirim. Bu aşamadan sonra 'Hangi aşı?' tartışmasını bir kenara bırakmamız ve mümkün olduğu kadar 'hızlıca' toplumumuzun önemli bir kesimini aşılayıp süreci tamamlamamız lazım. Kısacası, konu aşı olduğundan güvenlik ve koruyucu güç kadar, hız meselesi de önemlidir. Ve biz şimdi 'hız meselesinin önem kazandığı' yeni bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz.

'Hız meselesi neden önemli?'

Hayatın çoğu alanında hızdan hoşlanmayız! Ama söz konusu olan bir pandemiyse, hem de hayatı ciddi oranda tehdit eden bir viral pandemiyse ve elinizde o pandemiyi sonlandıracak herhangi bir aşı seçeneği de varsa, yapacağınız ilk şeyin mümkün olduğu kadar hızlıca hareket etmek, toplumun en az yüzde 60-80’ine bağışıklık sağlayacak bir aşı kampanyasını olabilecek en kısa sürede tamamlamak olmalıdır.

Kısacası, aşı meselesi ve aşılama süreci içinde bulunduğumuz bu şartlarda, özellikle bu aşamada asla 'uzatmaya' gelmez. Çünkü 'uzatma' yani 'zaman kaybı' virüsün kullandığınız aşıya -silaha- karşı mutasyon oluşturarak güç kazanmasına, direnmesine, dolayısıyla elinizdeki aşının etkinliğinin azalmasına yol açabilir.

Anlatmak istediğim özetle şudur; Sağlık Bakanlığımız açıkladıkları aşı rakamlarını mümkün olduğu ölçüde süratle ülkemize getirmeli ve aşılama kampanyasını en geç 3-4 ay içinde bitirmelidir. Aksi takdirde, aşıya karşı bağışıklık kazanabilecek yeni bir koronavirüs, canımızı yakmaya devam edebilir."