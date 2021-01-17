Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı Neler Oluyor programında yüzyüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta okulların açılması ilke kararı var" ifadesini kullandı.