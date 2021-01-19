Prof. Dr. Pala: Aşı takvimi belirsiz, toplumsal bağışıklık için 120 milyon doz lazım

Prof. Dr. Kayıhan Pala, aşı takvimindeki belirsizliğe dikkat çekerek "Aşılama başlasa da en az 6 ay rahatlama yok. Çünkü toplumsal bağışıklık için 120 milyon doz lazım. Ancak ne zaman geleceği ve yapılacağı belli değil" ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, aşı takviminin belirsizliği nedeniyle Türkiye'nin kısa vadede toplumsal bağışıklık düzeyini yakalama ihtimalinin görünmediğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'ye konuşan Prof. Dr. Pala, "Toplumsal bağışıklık düzeyini yakalamamız için toplumun yüzde 70 kadarında bir bağışıklık yakalamamız lazım. Toplumun yüzde 70 kadarı dediğimizde, 18 yaş altını da aşılama dışında tuttuğumuzu da düşünecek olursak Türkiye’deki 83 milyon yurttaş ve 4 milyonu aşkın sığınmacı ile birlikte kabaca 60 milyon insanı aşılamamız lazım. Bu, 120 milyon aşıya en az ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Şu an kullandığımız Sinovac aşısının etkinliğinin yüzde 50’nin biraz yukarıda olması nedeniyle biz bu düzeyi yakalayabilmemiz için aslında daha fazla aşı yapmak zorunda kalabiliriz” dedi.

'Bu yılın ilk 6 ayı içerisinde büyük bir rahatlama ihtimali görünmüyor'

Prof. Pala, 'Ne zaman toplumsal rahatlama olur?' sorusuna işe şu yanıtı verdi:

"Bu durum aşı takviminin açıklanması sonrası tartışılabilir. Şu an önümüzü göremiyoruz. Sayın Bakan demişti ki ‘2020’nin sonuna kadar 20 milyon doz aşı Türkiye’ye gelecek’. Oysa ocak ayının ortasını geçtik elimizde yalnızca 3 milyon doz aşı var. Dolayısıyla aşıların gelme takvimi belli olursa, gerçekten aşılar gelirse bundan sonra bu tartışılabilir ama bugünkü koşullarda Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 54.5 milyon doz aşı ilk 3 ay içinde gelecek olsa bile her aşı yapılanın da aşağı yukarı 5 hafta sonra koruyuculuk düzeyine gelebileceğini varsayacak olursak, bu yılın ilk 6 ayı içerisinde henüz büyük bir rahatlama olabilme ihtimali çok görünmüyor.”