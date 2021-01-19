60 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 160 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' olarak nitelendirilen yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 218'i muvazzaf 238 kişiyi yakalamak amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
İzmir merkezli 60 ilde ve Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 133'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 40'ının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 65'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu belirtildi.
Şüpheliler arasında 6 albay, 3 yarbay, 9 binbaşı, 11 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 11 teğmen, 167 astsubay, 13 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu bildirildi.
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