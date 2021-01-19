Kılıçdaroğlu: 1 milyon kişi sesini çıkarsa Türkiye sallanır

İstanbul'da apartman görevlileriyle bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumu sizi görmek istemedi. Türkiye'de apartman görevlilerinin sayısı en az 1 milyon kişi. 1 milyon kişi sesini çıkarsa Türkiye sallanır" diye konuştu.