Erdoğan: Ekonomi ve hukukta reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve hukuk alanlarındaki reform adımlarıyla ilgili hazırlıkların kamuoyuna sunma aşamasına geldiğini duyurdu. Erdoğan, "Köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

2001 yılında AK Parti'yi kurduklarında Türkiye'nin yakın tarihinin en uzun bunalımlarından, kaoslarından birini yaşadığını belirten Erdoğan, "Milletimiz AK Parti'yi bir umut olarak görmüş, kuruluşundan 15 ay sonra güçlü bir şekilde tek başına iktidara getirmiştir. Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık" dedi.

Erdoğan, 'AK Parti'nin ülkeyi yönetmesinin önüne geçmek için sergilenen hukuksuzlukların, ahlaksızlıkların hafıza kayıtlarında durduğunu' belirterek, "Terör örgütlerinin sınırlarımızı taciz etmek için başlattıkları saldırıların acısı hala yüreğimizi dağlıyor. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için gözbebeği kurumlarımızı kullanarak yaptığı saldırıları da, bunların borazanlığını yapanları da hep hatırlayacağız" ifadesini kullandı.

'Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi haline getirenlerin gerçek yüzünü bildiği için hiçbirine itibar etmiyor'

Tüm bu ihanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaştığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar cumhuriyet tarihinin tamamında yapılandan 5 katını, 10 katını hayata geçirerek ülkemizi kalkındırdık. Milletimiz istemezükçülüğü hayat biçimi haline getirenlerin gerçek yüzünü bildiği için 18 yıldır hiçbirine itibar etmiyor.

Salgın krizi sağlık altyapımızı, depremler afet altyapımızı, eğitim teknolojilerimin altyapısını göstermiştir. Akıl ve vicdan sahibi herkes Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor. Daha düne kadar kendi sınırları içindeki teröristlerle mücadele etmekte zorlanan ülkeden neredeyse yarım düzüne harekatı gerçekleştiren bir ülkeye dönüştük."

'Planı, projesi olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır'

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dünyada yeni bir dönemin başlayacağını belirterek şöyle konuştu:

"Salgın sonrası yeniden yapılanacağı görülen küresel siyasi ve ekonomik sistemde en çok öne çıkan güç olarak görülen ülkenin Türkiye olmasının gerisinde böyle bir plan vardır. Planı, projesi olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri yalanlarla, iftiralarla siyaset yapıyormuş gibi görülerek vakit öldürmektedir. Daha kendi partileri içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olması tam bir kara mizah örneğidir."

'Cevabımızı çeyrek asırlık, yarım asırlık vizyon koyarak vereceğiz'

Bu tablonun AK Parti'nin sorumluluğunu daha da artırdığının altını çizen Erdoğan, "Seçimlerden bizi hep birinci çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade yolu, daha çok çalışmak daha çok hizmet etmekten geçiyor" diye konuştu. Erdoğan, reform mesajları da verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak yüreği ferah olarak çıkacağız. Tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı çeyrek asırlık, yarım asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Ekonomi ve hukukta reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi. Köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız."