Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya tehdit: 'Aleyna'nın ölümünü sen de tadacaksın'

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmasının ardından Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan Müge Anlı'yı ve tepki gösterenleri ölümle tehdit etti.

Ankara’da, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli olmasına rağmen gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ancak daha sonra uyuşturucu kullanırken ortaya çıkan görüntüler sebebiyle tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Instagram üzerinden ölüm tehditleri savurdu.

'Müge Anlı bunu sen de tadacaksın'

Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Arka arkaya yapılan paylaşımlarda Uygun'un ağabeyi, 'Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek' dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına almıştı. Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Diğer kadın ise İzmir'de yakalanmıştı. Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alınmıştı.