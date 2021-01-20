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    Süleyman Güngörmüş ve Melek Güngörmüş

    Alyans bozdurma tartışması cinayetle bitti: Karısını boğarak öldürdü

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101201043620695-alyans-bozdurma-tartismasi-cinayetle-bitti-karisini-bogarak-oldurdu/

    İstanbul Silivri'de 3 yıllık evli olan Süleyman Güngörmüş ve Melek Güngörmüş arasında alyans bozdurma nedeniyle tartışma çıktı. Kumar bağımlısı olduğu öğrenilen Süleyman Güngörmüş, tartıştığı astım hastası eşini boğarak öldürdü.

    İstanbul'un Silivri ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 18 Ocak Pazartesi günü meydana gelen olayda 3 yıllık evli olan ve sürekli maddi sıkıntılarla uğraşan 42 yaşındaki Süleyman Güngörmüş ile 39 yaşındaki Melek Güngörmüş arasında iddiaya göre alyans bozdurulması nedeniyle tartışma çıktı.

    DHA'nın haberine göre daha önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Süleyman Güngörmüş, tartıştığı astım hastası eşi Melek Güngörmüş'ün boğazını sıktı. Yere yığılan kadını evde bırakarak kaçan Süleyman Güngörmüş akşam saatlerinde ağabeyine olayı haber verdi.

    Süleyman Güngörmüş'ün ağabeyi polis ve sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti. Sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan Melek Güngörmüş'ün öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri Güngörmüş'ün yakınlarına haber verirken cenaze de otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Tutuklanarak cezaevine gönderildi

    Polise teslim olan Süleyman Güngörmüş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngörmüş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na dün öğle vakti defnedildi.

    'Kumar nedeniyle geçim sıkıntıları başladı'

    Melek Güngörmüş'ün ağabeyi Emrah Ayaz evliliğe ilk zamanlarda karşı çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

    "İlk evleneceği zaman biz karşıydık. 'Ağabey ben çok seviyorum, Süleyman iyi bir çocuk' dedi. Biz de tamam, senin dediğin gibi olsun dedik. Düğünden 4 ay sonra sıkıntılar başladı. Sürekli kumar nedeniyle geçim sıkıntıları başladı. İki defa boğmaya kalktı. İkincisin de bizim haberimiz oldu, gittik, aldık. Bir ay sonra aradı; 'Barışmak istiyoruz' dedi. Kız kardeşim de yuvamı belki kurtarırım diye kabul etti. Onu da kız kardeşimi de kendi iş yerime götürüp sigortasını yaptım. 6-7 ay kaldı sonra çalışmadı. En son 4 gün önce kız kardeşim geldi. Yüzünde buruk ifade vardı. 'Sıkıntım yok ağabey' dedi. Kız kardeşim evine geri gidiyor. Yüzüğünü almış, satmış, borçlarım var demiş. Mevzu bu yüzden başlıyor ve kardeşimi boğarak öldürüyor. Yeter artık, kadına kalkan eller kırılsın. Biz kız kardeşimizi mezara gömdük, onlar kafalarını öne eğeceği yerde gelip hala bize mal paylaşımı hesabı yapıyorlar." 

    'Astım hastası olduğunu bildiği halde ablamı boğazını sıkarak öldürüyor'

    Kadının kız kardeşi Şimal Yazıcı ise, gözyaşları içinde şöyle konuştu:

    "En son cumartesi günü beraber vakit geçirdik ablamla. Her zaman problemleri vardı ama bize yansıtmıyordu. Kimse etkilenmesin, herkes ben iyi bilsin diye bir şey anlatmıyordu. Astım hastası olduğunu bildiği halde 45 kilo ablamı boğazını sıkarak öldürüyor.

    'Kadın cinayetlerinin son halkası benim ablam oldu'

    Kadın cinayetlerinin son halkası benim ablam oldu. Ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Biz hiç ölüm acısı yaşamadık daha önce ama en beterini yaşattılar bize."

    Melek Güngörmüş'ün annesi Peyruze Ayaz ve babası Sait Ayaz da kızlarının katilinin en ağır cezayı almasını istedi.

    Etiketler:
    Adli Tıp Kurumu, Melek Güngörmüş, Süleyman Güngörmüş, Kavga, Tartışma, alyans
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