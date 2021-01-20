Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 159 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 6 bin 435

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 159 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 6 bin 435 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 159 artarak 24 bin 487'ye ulaştı.

Bugün 168 bin 894 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 6 bin 435 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 752 olarak belirlenirken, ağır hastaların sayısı 2 bin 102 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 5 bin 932 kişi sağlığına kavuştu. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 5.1 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 45.5

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 59.8

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 31.2

Ortalama temaslı tespit süresi: 8 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.9